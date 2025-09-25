InícioPolítica
Moraes libera redes de Zambelli, mas impõe multa em caso de discurso de ódio

Ministro afirmou que fase atual do processo contra a parlamentar não exige a manutenção da restrição. Parlamentar está presa na Itália 

Deputada Carla Zambelli (PL-SP) depõe na CCJ da Câmara presa na Itália - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli, presa na Itália desde 29 de julho. Para o magistrado, no atual estágio processual, não há mais necessidade de manutenção da medida, devendo ser excluídas apenas as postagens ilícitas que motivaram o bloqueio. 

O bloqueio havia sido determinado por causa de publicações que propagaram desinformação e discursos de ódio, atentando contra as instituições, Poderes de Estado e o Estado Democrático de Direito.

A decisão autoriza a reativação dos perfis e canais de Carla Zambelli nas plataformas Gettr, Meta (Facebook e Instagram), LinkedIn, TikTok, X (antigo Twitter), Telegram e YouTube.  Ao liberar o acesso aos perfis, Moraes estabeleceu uma multa de R$ 20 mil por dia caso Zambelli volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou atentando contra as instituições democráticas. 

Zambelli estava na lista de procurados da Interpol, a polícia internacional. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por causa da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Brasil pede a extradição dela. Se o pedido for julgado procedente, a Itália vai deliberar sobre as condições de entrega da parlamentar, conforme o Código de Processo Penal do país.

Segundo a investigação da Polícia Federal, a deputada e o hacker Walter Delgatti Netto teriam invadido seis sistemas do Judiciário por 13 vezes. O objetivo era desacreditar o processo eleitoral brasileiro e colocar a opinião pública contra as instituições democráticas. 

Por Luana Patriolino
postado em 25/09/2025 18:21
