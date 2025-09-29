CPMI do INSS ouve hoje empresário ligado a Nelson Wilians e chefe da Conafer

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura desvios em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltará a se reunir nesta segunda-feira (29/9), às 16h, para ouvir duas testemunhas centrais nas investigações: o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti e o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.

Cavalcanti, administrador e CEO da empresa Valestra, figura de destaque em eventos empresariais de Brasília, foi alvo de busca e apreensão no último dia 12, durante a Operação Sem Descontos, da Polícia Federal. Em sua casa, no Lago Sul, agentes recolheram uma Ferrari vermelha, uma réplica de carro de Fórmula 1 utilizado por Ayrton Senna, relógios de luxo e dinheiro.

O empresário também é apontado como ex-sócio do advogado Nelson Wilians Rodrigues, cuja prisão preventiva foi aprovada na última quinta-feira (25) pela CPMI. Além disso, investigações indicam proximidade de Cavalcanti com Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, que prestou depoimento na semana passada por quase nove horas.

“Sua participação em estruturas societárias relacionadas a Nelson Wilians e sua proximidade com o ambiente empresarial de Antônio Carlos Camilo Antunes justificam sua convocação como testemunha”, destacou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da comissão, em requerimento.

No meio político, Cavalcanti já teve prestígio: em 2023, recebeu da Câmara Legislativa do DF o título de Cidadão Honorário de Brasília.

A outra testemunha, Carlos Roberto Ferreira Lopes, lidera a Conafer, entidade que aparece entre as com maior volume de descontos aplicados em aposentadorias, de acordo com apuração da PF. Na semana passada, oito requerimentos para sua convocação foram aprovados pelo colegiado.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), confirmou que a informação em suas redes sociais. Segundo o parlamentar, a oitiva de hoje é considerada “muito importante” para desvendar a atuação das associações no esquema. “Nosso objetivo é esse mesmo, fazer a investigação siga, que a justiça seja feita e que você saiba de tudo o que está acontecendo nesse país com relação à previdência”, escreveu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Fachin assume presidência do STF nesta segunda-feira e terá Moraes como vice

Fachin assume presidência do STF nesta segunda-feira e terá Moraes como vice Política Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política

Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política Política Após cumprir 3 km na corrida do MEC, Lula provoca: "Não tem motociata, tem caminhada"