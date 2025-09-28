Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política

Flávio e Eduardo Bolsonaro saem em defesa do pai em post no X - (crédito: Flickr Divulgação Bolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) voltaram a criticar, neste domingo (28/9), as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicações no X, eles afirmaram que o pai sofre uma espécie de "tortura" ao ser monitorado por tornozeleira eletrônica, permanecer incomunicável, ter carro revistados na entrada e saída de casa e estar proibido de usar redes sociais, sem que haja denúncia formal contra ele.

Leia também: Carlos Bolsonaro manda recado para Mauro Cid após condenação do pai

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Carlos classificou a situação como “absurda” e acusou o relator do caso de descumprir a lei por não analisar em prazo razoável os pedidos da defesa para derrubar as restrições. “Parem a tortura, pelo amor de Deus!”, escreveu o vereador.

Leia também: Michelle defende candidatura de Bolsonaro e diz que não quer presidência

- O Presidente Jair Bolsonaro, o maior líder político do país, segue banido das redes sociais, com tornozeleira eletrônica, preso, incomunicável, vigiado diariamente na porta de sua casa, com carros revistados ao entrar e sair de sua residência, monitorado como jamais visto na… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 28, 2025

Flávio também declarou que as medidas configuram “perseguição sem paralelo na história do Brasil” e representam “uma violência contra a democracia e contra a vontade de milhões de brasileiros”. Segundo ele, a intenção seria silenciar o ex-presidente, mas o que estão tentando é calar o Brasil que “não se ajoelha diante da esquerda e do sistema”.

O Presidente @jairbolsonaro está submetido a uma perseguição sem paralelo na história do Brasil. Banido das redes sociais, monitorado por tornozeleira eletrônica, vigiado 24 horas por dia, incomunicável dentro da própria casa e tudo isso sem sequer haver denúncia.



É uma… — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 28, 2025

A defesa já protocolou pedido para revogação das cautelares, mas o ministro relator Alexandre de Moraes ainda não se manifestou.