FAMÍLIA BOLSONARO

Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política

Filhos de Jair Bolsonaro afirmam que monitoramento e restrições impostas pela Justiça configuram perseguição política e pedem revogação imediata das cautelares

Flávio e Eduardo Bolsonaro saem em defesa do pai em post no X - (crédito: Flickr Divulgação Bolsonaro)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) voltaram a criticar, neste domingo (28/9), as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicações no X, eles afirmaram que o pai sofre uma espécie de "tortura" ao ser monitorado por tornozeleira eletrônica, permanecer incomunicável, ter carro revistados na entrada e saída de casa e estar proibido de usar redes sociais, sem que haja denúncia formal contra ele. 

Carlos classificou a situação como “absurda” e acusou o relator do caso de descumprir a lei por não analisar em prazo razoável os pedidos da defesa para derrubar as restrições. “Parem a tortura, pelo amor de Deus!”, escreveu o vereador.

Flávio também declarou que as medidas configuram “perseguição sem paralelo na história do Brasil” e representam “uma violência contra a democracia e contra a vontade de milhões de brasileiros”. Segundo ele, a intenção seria silenciar o ex-presidente, mas o que estão tentando é calar o Brasil que “não se ajoelha diante da esquerda e do sistema”.

A defesa já protocolou pedido para revogação das cautelares, mas o ministro relator Alexandre de Moraes ainda não se manifestou.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 28/09/2025 13:33 / atualizado em 28/09/2025 13:48
