Edson Fachin é empossado presidente da Suprema Corte

Barroso passa o cargo de presidente do STF a Fachin durante cerimônia de posse - (crédito: Reprodução)

O ministro Edson Fachin tomou posse, na tarde desta segunda-feira (29/9), como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o biênio 2025-2027. Na mesma solenidade, o ministro Alexandre de Moraes foi empossado como vice. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades representantes dos Três Poderes estiveram presentes na cerimônia.

A sessão foi aberta pelo então presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. Em seguida, houve a execução do Hino Nacional, a cargo do Coral Supremo Encanto, composto por servidores e colaboradores do tribunal.

Leia também: Alexandre de Moraes acelera processo contra Eduardo Bolsonaro no STF

Em nome da instituição, a ministra Cármen Lúcia fez o discurso de saudação aos novos dirigentes da Corte. Integrantes da PGR, da AGU, da OAB e ministros do STJ também comparecem. Fachin tomou posse como ministro do Supremo em junho de 2015, indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

Em seguida, haverá os discursos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti. O ministro Edson Fachin será o último a discursar. Após a solenidade, os novos presidente e vice-presidente receberão os cumprimentos no Salão Branco do STF.

Leia também: Ministro Fachin celebra uma década no STF

Perfil

Antes do Supremo, Luiz Edson Fachin atuou como advogado, procurador jurídico, procurador-geral do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e procurador do Estado do Paraná. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fachin tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-doutorado no Canadá. Foi professor titular de direito civil da UFPR de 1999 até sua nomeação para o STF, em 2015. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de fevereiro a agosto de 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular