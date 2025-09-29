'Neste momento, não tenho intenção em ser candidato em 2026', diz Haddad

Neste momento, eu não tenho intenção de ser candidato no ano que vem", acrescentou Haddad - (crédito: Reprodução/YouTube)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que não tomou uma decisão sobre o seu futuro político, mas assegurou que não pensa hoje em disputar as eleições do ano que vem, demonstrando satisfação em ocupar o cargo atual.

"Ao contrário do que dizem, que eu ocupo o pior emprego do mundo, eu acho que é um dos melhores. É um negócio incrível ... É bom ser ministro da Fazenda. É um lugar bom para trabalhar, para fazer muita coisa para ajudar o País", disse Haddad durante o Macro Vision, evento do Itaú BBA.

"Não sei responder o que eu vou fazer. Neste momento, eu não tenho intenção de ser candidato no ano que vem", acrescentou Haddad ao responder a uma questão sobre o seu futuro político.

Mais tarde, em entrevista rápida a jornalistas na saída do evento, Haddad repetiu que não decidiu qual será o seu próximo passo. "Eu estou vendo como é que nós vamos caminhar, conversar com as pessoas", afirmou o ministro.

Ao ser questionado se seguirá no cargo de ministro da Fazenda caso o presidente Luiz Inácio da Lula peça, Haddad respondeu que este é um assunto ainda a ser discutido com o chefe do Executivo. "Eu vou conversar com o presidente Lula sobre isso. Ele é o candidato, ele que vai compor o seu gabinete. Vamos aguardar", afirmou.