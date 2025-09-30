Lula almoça com Motta e Alcolumbre e acerta votação do IR

Segundo a ministra Gleisi Hofmmann, que também participou do encontro,disse sentir "muito boa vontade" de Motta e Alcolumbre com as prioridades do governo. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou, nesta terça-feira (30/9), com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para definir as prioridades do Legislativo nas próximas semanas. A reunião ocorreu no Palácio da Alvorada.

No encontro, Motta definiu que o projeto de isenção do Imposto de Renda será votado no Plenário da Câmara na quarta-feira (1º/10). O texto, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), tera apoio do governo, que defenderá a aprovação do relatório na íntegra.

As informações foram confirmadas pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, que também esteve no almoço, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

“São projetos importantes. Eu não diria para o governo, para a população brasileira. Um deles é o Imposto de Renda, que vai amanhã ao plenário da Câmara. Que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda”, declarou a ministra.

“Nós concordamos com o relatório do deputado Arthur Lira. Nós achamos que ele está muito bom. Realmente ele subiu (a faixa de isenção parcial) de R$ 7 mil para R$ 7.350, fazendo um ajuste na tabela. Queremos, obviamente, que esse relatório seja aprovado como está no Plenário, que aí ele nos dá condição de dar a isenção e fazer a compensação”, acrescentou.

Gleisi destacou também como prioridade a Medida Provisória (MP) 1.303, que aumenta a tributação sobre aplicações financeiras, e que precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 8 de outubro para manter a validade. O texto deve ser apreciado na quinta-feira (2/10) em comissão especial.