Lira alerta para impacto da isenção do IR e cobra cautela na votação

Relator do projeto, deputado afirmou que medida tem apelo popular, mas precisa de compensações claras para evitar prejuízos futuros

Lira se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) para falar do IR nesta terça-feira (30/9) - (crédito: Divulgação/Dep. Arthur Lira)
Lira se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) para falar do IR nesta terça-feira (30/9) - (crédito: Divulgação/Dep. Arthur Lira)

Antes da votação que pode ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da proposta, reforçou nesta terça-feira (30/9) que a medida, embora de grande aceitação, exige cautela na definição de suas compensações. O texto será apreciado pelo plenário da Câmara amanhã (1º/10), em uma das pautas consideradas prioritárias pelo governo.

Durante reunião com integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), Lira afirmou que nenhum parlamentar deve votar contra a isenção em si, mas destacou que a forma de equilibrar as contas públicas precisa ser ajustada. “Ninguém vai se posicionar contra a isenção. Agora, há dúvidas quanto à compensação, que deve ser discutida em plenário”, disse.

O deputado citou que, pelo texto atual, quem ganha acima de R$ 600 mil por ano pagará um adicional de 10% de imposto. Setores estratégicos, como agronegócio e construção civil, além de categorias como advogados, engenheiros e arquitetos, ainda podem ter regras diferenciadas, a depender da negociação final.

Lira também apontou que o valor da faixa de isenção precisa ser indexado, para não perder efeito diante da inflação, o que aumentaria o impacto fiscal para a União. Outro ponto em análise é a preservação dos fundos soberanos que investem no Brasil, além de garantias de que estados e municípios não arquem com custos adicionais.

Ele comparou a situação à aprovação do piso nacional da enfermagem, que ganhou forte apelo popular, mas gerou dificuldades financeiras em pequenas cidades e hospitais. “O projeto do piso eu segurei sozinho por mais de um ano. Depois vimos o resultado: desemprego, fechamento de hospitais mais frágeis e dificuldades nos municípios menores.[…] Temos que amarrar muito bem isso para não tomarmos um cascudo”, alertou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou que a proposta será votada nesta quarta-feira. Para o governo, a aprovação é uma das principais vitórias esperadas no Congresso neste semestre. Motta chegou no evento sem ser notado, e saiu sem falar com a imprensa.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 30/09/2025 15:03 / atualizado em 30/09/2025 15:23
