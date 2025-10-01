Deputados votam hoje isenção do IR para salários até R$ 5 mil

A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, mas um um avanço na justiça social do país, disse Motta - (crédito: Kayo Magalhães/Camara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados se prepara, nesta quarta-feira (1º/10), para uma das votações mais aguardadas do ano: a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu o projeto na pauta e reforçou, pelas redes sociais, que o tema é uma das prioridades de sua gestão.

“Hoje é um dia muito importante. Incluí o projeto de isenção de Imposto de Renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão. A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro no bolso de quem ganha até R$ 5 mil”, afirmou Motta.

Logo pela manhã, a movimentação política em torno da proposta ganhou mais força. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, se reúne agora, às 11h com Motta, na residência oficial da Câmara, para discutir pontos que vão além da isenção do IR. Entre os temas que devem entrar na mesa de negociações está também o fim da escala 6x1 de trabalho, bandeira defendida por setores da base governista e sindicatos.

O clima no Congresso é de expectativa. Embora haja consenso entre os parlamentares sobre a necessidade de ampliar a faixa de isenção — atualmente em torno de R$ 3 mil —, o debate sobre a compensação fiscal para estados e municípios segue sendo o ponto mais delicado.

O presidente da Câmara tem ressaltado que caberá ao plenário definir ajustes no texto, inclusive por meio de emendas que garantam equilíbrio nas contas públicas.

