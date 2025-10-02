Presidente da CPMI do INSS repreende Paulo Pimenta após discussão

Pimenta (foto) se exaltou com o colegiado, mas momentos depois pediu a palavra para se desculpar publicamente pela forma como havia se comportado - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, realizada nesta quinta-feira (2/10), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), repreendeu o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) após um momento de tensão. Viana pediu que o parlamentar não elevasse o tom de voz durante a discussão de um requerimento.

O embate ocorreu quando Pimenta se levantou e gesticulou de forma exaltada. Nesse momento, Viana interrompeu o deputado e interveio. “No grito, aqui ninguém vai ganhar nada. Vou pedir à Vossa Excelência que, todas as vezes que for se manifestar, o senhor não suba o tom de voz comigo. Eu trato Vossa Excelência com toda a gentileza. Levantando e batendo a mão na mesa, não é assim que o senhor vai ganhar”, disse o presidente da comissão.



Após a troca de palavras, a sessão foi suspensa por cinco minutos para que os dois parlamentares conversassem reservadamente. Quando os trabalhos foram retomados, tanto Viana quanto Pimenta demonstraram mais calma e seguiram com a análise dos requerimentos em pauta.

Em seguida, Pimenta pediu a palavra para se desculpar publicamente pela forma como havia se exaltado. “Queria aproveitar para pedir desculpas a Vossa Excelência e aos demais colegas pela maneira como me exaltei de forma inadequada, e gostaria que o senhor me desculpasse, porque sempre me tratou com respeito”, afirmou.

Viana aceitou o pedido de desculpas e encerrou o impasse. “Está perdoado, deputado. Vamos seguir com os trabalhos”, respondeu o presidente da CPMI, encerrando o clima de tensão que marcou a sessão.

