Lula inaugura creches e escolas e anuncia retomada de obras em Marajó (PA)

As iniciativas fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, criado na gestão de Lula para concluir empreendimentos paralisados em todo o país - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta quinta-feira (2/10) no Arquipélago do Marajó (PA) agenda marcada por inaugurações e novos investimentos em infraestrutura educacional. Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, o petista entrega unidades de ensino em Breves e Melgaço e assina a ordem de serviço para retomada de sete obras do Novo PAC, reforçando o compromisso do governo com a ampliação da rede básica de ensino na região.

A programação de hoje começa com a inauguração da creche Prof. Afonso Brito da Cruz, em Breves. A obra, iniciada em 2011 e paralisada nos últimos anos, foi concluída com recursos do Novo PAC, que destinou R$ 126,9 milhões à retomada de empreendimentos educacionais no arquipélago.

Em seguida, na Orla de Breves, serão entregues duas escolas de ensino fundamental: a São Sebastião Rio Limão do Japichaua, na zona rural do município, e a Francisco Chagas da Costa, em Melgaço. No mesmo ato, o governo autoriza a retomada de sete obras em Melgaço, que somam mais de R$ 3 milhões em investimentos e contemplam desde escolas rurais de duas salas até uma creche pré-escola tipo C e uma quadra escolar coberta.

Mais de 24 mil alunos beneficiados

As iniciativas fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, criado para concluir empreendimentos paralisados em todo o país. No Brasil, 3.784 obras manifestaram interesse em retomada; dessas, 2.544 já foram aprovadas e 507 concluídas. Só no Marajó, são 115 projetos em andamento, incluindo 22 creches, 51 escolas de ensino fundamental e 22 quadras, que devem beneficiar cerca de 24,6 mil estudantes em dois turnos ou 12,3 mil em tempo integral.

Breves lidera a lista de entregas na região, com 20 obras já finalizadas. Curralinho aparece em segundo lugar, com 10; Portel tem sete; Cachoeira do Arari, duas; e Melgaço, Oeiras do Pará, Salvaterra e Bagre concluíram uma cada. Esse último município inaugurou, em abril, a primeira creche de sua história.

Monitoramento e expansão

Desde 2024, o Marajó foi definido como região prioritária de assistência técnica pelo Ministério da Educação, dentro do projeto FNDE Chegando Junto, que garante ações voltadas para transporte, livros didáticos, alimentação escolar e valorização de profissionais. A estratégia, segundo o MEC, contribui diretamente para acelerar a retomada das obras.

Além do Pará e do Amapá, já contemplados na primeira fase do projeto, Maranhão e Roraima também serão incluídos em 2025. O objetivo é ampliar a oferta de vagas na educação básica e enfrentar os desafios históricos de infraestrutura e acesso em áreas com baixos índices de desenvolvimento educacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular