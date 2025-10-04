Flávio Bolsonaro volta a pedir liberdade de Jair Bolsonaro nas redes sociais

Pouco antes de viajar, o senador acompanhou o pai em coletiva - (crédito: Mateus Bonomi/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais neste sábado (4/10) para cobrar novamente a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que completou dois meses preso. Em uma das postagens, o parlamentar afirmou que “o Brasil não pode permitir que o maior líder da direita seja um preso político” e defendeu que “democrático e justo é libertar Bolsonaro”.

Em uma das imagens publicadas, Flávio divulgou uma arte com os dizeres: “60 dias refém de um inquérito sem denúncia. Bolsonaro é refém. Não criminoso. Libertem Bolsonaro”. A publicação foi compartilhada por aliados do ex-presidente nas redes.

Em outro post, o senador reforçou o apoio ao pai e indicou que não há plano alternativo à liderança do ex-presidente. “Já dissemos mais de uma vez: nosso plano A é Jair Messias Bolsonaro. Nosso plano B é seguir o plano A. Talkey?”, escreveu Flávio, repetindo o tom de fidelidade política que tem marcado suas manifestações públicas.

A medida foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em 4 de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares estabelecidas no âmbito da investigação que apura a participação do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos crimes de obstrução de justiça e atentado contra a soberania nacional.

Com a prisão, Bolsonaro foi restringido de utilizar suas redes sociais e de receber visitas, com exceção dos filhos e advogados, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo. No dia do decreto, apoiadores do ex-presidente se reuniram em frente ao seu condomínio.