Padilha orienta que brasileiros evitem destilados com lacre de rosca

"Estamos falando de um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer", afirmou Padilha. - (crédito: Walterson Rosa/MS)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta à população, neste sábado (4/10), para que evite o consumo de bebidas destiladas, especialmente aquelas comercializadas em garrafas com lacre de rosca. A recomendação ocorre em meio ao aumento dos casos suspeitos de intoxicação por metanol no país.

“Estamos falando de um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer”, afirmou Padilha durante entrevista coletiva em Teresina (PI). O ministro ainda ressaltou que a medida é preventiva e visa conter novos casos enquanto as investigações estão em andamento.

Leia também: DF tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol chegou a 127. Desses, 11 foram confirmados por exames laboratoriais. As notificações foram registradas em 12 estados brasileiros, segundo informações da pasta.

Padilha explicou que, até o momento, as autoridades identificaram a presença da substância tóxica apenas em bebidas destiladas engarrafadas com lacre de rosca. “Não foi identificada ainda nas latinhas, que seria muito mais difícil a pessoa adulterar”, destacou o ministro.

Apesar disso, ele reforçou que a orientação é evitar qualquer tipo de destilado até que os casos sejam totalmente esclarecidos. A apuração das ocorrências está sendo conduzida pela Polícia Federal (PF), em conjunto com forças de segurança estaduais e municipais.

O governo federal também anunciou a aquisição de novos antídotos e insumos para tratamento de pacientes intoxicados. Além das 12 mil ampolas de etanol farmacêutico compradas recentemente, o Brasil adquiriu um novo medicamento do Japão para ampliar o atendimento nos hospitais públicos.