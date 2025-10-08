Lula comemora operação contra abuso infantil: "Gente safada"

O petista comentou sobre a operação de hoje durante a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), em Luziânia (GO) - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)

Luziânia — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta quarta-feira (8/10) a Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF), contra um esquema de abuso sexual de criaças e adolescentes por meio da internet. Segundo o petista, esse tipo de operação é a única forma de acabar com a exploração sexual. Lula disse ainda que “não falta gente safada nesse país para fazer coisa errada”.

“Hoje teve uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil nos 27 estados para combater a exploração sexual infantil praticada por meio da internet”, declarou Lula durante conferência infantojuvenil em Luziânia para tratar o meio ambiente.

A operação envolveu 900 policiais, cumprindo 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão, 47 prisões em flagrante, duas apreensões de adolescentes e duas vítimas resgatadas.

“Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, na periferia, nos bairros pobres desse país, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada nesse país para fazer a coisa errada”, declarou o chefe do Executivo.

Luziânia

O presidente Lula participou nesta quarta da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), em Luziânia, Goiás. O evento reúne alunos de escolas públicas de todo o país para formular políticas educacionais voltadas ao cuidado ambiental.

Também participaram os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Camilo Santana (Educação) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

