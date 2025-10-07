Manifestação pró-anistia reúne apoiadores de Bolsonaro na Esplanada

Manifestantes pediram pela anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Lideranças da direita convocaram uma manifestação na Esplanada dos Ministérios, nesta terça-feira (7/10), pedindo por anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional.

Convocado por lideranças bolsonaristas, o ato contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e José Medeiros (PL-MT), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

As imagens do protesto mostram um público reduzido acompanhando o trio elétrico, onde políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro discursavam.

Em um vídeo publicado no X, Nikolas Ferreira aparece pedindo “Anistia já”. Durante a manifestação, o deputado mineiro também postou foto com familiares de um dos condenados pelos atos de 8 janeiro, pedindo liberdade aos condenados. “Moraes tem destruído famílias por vingança. Precisamos de liberdade e paz”, escreveu.

Nelson, pai do João/Benicio e marido da Norda, condenado a 17 anos. Seu crime? "Furtar" a bola assinada pelo Neymar. Moraes tem destruído famílias por vingança.

Precisamos de Liberdade e paz. pic.twitter.com/zwww1hkY3k October 7, 2025

Flávio Bolsonaro também publicou um vídeo no X, onde aparece falando aos apoiadores do alto do trio elétrico. “Enquanto brasileiros inocentes estiverem presos e censurados por suas convicções, vamos levantar nossas vozes”, afirma.

Enquanto brasileiros inocentes estiverem presos e censurados por suas convicções, vamos levantar nossas vozes. Essa caminhada de hoje foi uma recado poderoso para o Congresso Nacional: o povo quer Justiça, o povo quer democracia, o povo quer anistia! #anistiaja pic.twitter.com/kzVhc17t6C — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 7, 2025

Em um vídeo de convocação para o ato, Silas Malafaia chama apoiadores para participarem da marcha. “Os artistas serão as famílias das pessoas injustiçadas”, afirma ao fazer referência às manifestações contrárias à anistia que tomaram as ruas do país no último mês, contando com a presença de artistas famosos.

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal para confirmar o número de participantes da manifestação. Em caso de resposta, essa matéria será atualizada.