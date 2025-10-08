Operação contra abuso sexual infantil prende 19 pessoas em 16 estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8/10), a Operação Nacional Proteção Integral III, em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados brasileiros, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando em 19 prisões em flagrante, duas apreensões de adolescentes e 1 vítima resgatada.

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.









A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025. Entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

"A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", diz a instituição.

Resumo da Operação Nacional Proteção Integral III

Mandados de busca e apreensão: 182

Prisões em flagrante: 19 (em andamento)

Vítimas resgatadas: 1 (em andamento)

Policiais envolvidos: 617 federais e 273 civis

