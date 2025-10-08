Lula promete entregar carta de adolescentes a outros chefes de Estado na COP30

Petista participou nesta-quarta (8/10), ao lado da ministra Marina Silva, da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em Luziânia, Goiás - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)

Luziânia — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (8/10) que levará a chefes de Estado na COP30 uma carta escrita por crianças e adolescentes que estudam na rede pública em defesa do meio ambiente.

O petista disse querer que os demais presidentes saibam “o grau de maturidade política e climática” do jovem brasileiro. O presidente também voltou a criticar as guerras em andamento, e defendeu que o valor gasto com armamentos todos os anos deveria ser usado no combate à fome.

“Nós vamos ter a reunião de chefes de Estado em Belém, e eu quero entregar uma carta dessas para cada presidente de país estrangeiro. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade política, de maturidade climática, que tem o nosso jovem”, declarou Lula.

“Tem muito presidente que não tem noção de quanto gás de efeito estufa uma bomba solta no planeta”, acrescentou. Ao lado da ministra Marina Silva, Ele participou da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada em Luziânia.

Durante o evento, os estudantes apresentaram uma carta defendendo a importância da conservação do meio ambiente e que os jovens brasileiros não são o futuro do país, mas sim o presente, e que devem ser ouvidos na formulação de políticas ambientais.

Também participaram os ministros Camilo Santana (Educação) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

O presidente Lula disse ainda, em seu discurso, que o Brasil é o país que mais se esforça pela conservação ambiental.

“Ninguém pode dar lição de moral no Brasil sobre a questão do clima. Não somos os donos da verdade, não sabemos de tudo e não podemos tudo. Mas não tem ninguém fazendo mais do que nós com a dedicação que estamos fazendo”, enfatizou o chefe do Executivo.

Crianças da Faixa de Gaza

Ele também criticou o gasto de US$ 2,7 trilhões com armamentos no mundo, e os conflitos em curso, citando especificamente os ataque de Israel à Faixa de Gaza.

“O que você vai fazer com as milhares de mulheres e crianças inocentes que morrem na Faixa de Gaza? O que você vai fazer para as pessoas que foram assassinadas pelo Hamas? Essas vidas você não recupera”, frisou.