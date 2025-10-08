PP afasta André Fufuca após ministro decidir permanecer no governo Lula

"Minha fidelidade é, primeiramente, ao povo que confiou o seu voto e me concedeu a honra do mandato", afirmou o ministro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro do Esporte, André Fufuca, foi afastado de todas as funções partidárias do Progressistas (PP) nesta quarta-feira (8/10). A decisão inclui a suspensão de sua participação em decisões internas, a perda da vice-presidência nacional da sigla e do comando do diretório estadual do Maranhão.

Em nota, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, confirmou o afastamento e reforçou o posicionamento de independência da legenda em relação ao governo federal. “O Progressistas não integra o atual governo e não possui qualquer identificação ideológica ou programática com ele”, afirmou.

Após o anúncio, Fufuca também também se pronunciou em nota, reafirmando seu compromisso com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o desenvolvimento do Maranhão.

“Minha fidelidade é, primeiramente, ao povo que confiou o seu voto e me concedeu a honra do mandato”, afirmou o ministro. Segundo Fufuca, sua atuação “está, inequivocamente, acima de quaisquer questões e disputas partidárias internas” e seguirá voltada à “boa gestão e governabilidade do país”.

Ele destacou que continuará “firme” na execução de políticas públicas e que “a pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências”. “O trabalho não para”, concluiu o ministro, que também é deputado federal licenciado pelo Maranhão.

O afastamento ocorre após o partido anunciar a formação de uma federação com o União Brasil. Pela nova configuração, integrantes das siglas que ocupam cargos no governo precisariam deixar as funções, conforme orientação divulgada ainda em setembro. A regra atinge Fufuca e também o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil).

Sabino chegou a anunciar que deixaria o comando da pasta, mas recuou. Hoje, ele confirmou que permanecerá no cargo. “Fico. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar desenvolvendo os trabalhos que venho fazendo no Ministério do Turismo. Tenho apoio de boa parte da bancada e seguimos dialogando para buscar entendimento dentro do partido”, disse o ministro à imprensa na porta do ministério.

