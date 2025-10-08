Empresário investigado por fraudes no INSS diz ter dado Fusca de R$ 71 mil a Ibaneis

Durante a sessão, o relator da CPMI, questionou Cavalcanti sobre sua relação com o governador. "Meu amigo", respondeu o empresário, em tom direto - (crédito: Lucio Bernardo Jr/ Ag..ncia Bras..lia)

O empresário Fernando Cavalcanti confirmou, na segunda-feira (6/10), em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, no Congresso Nacional, que deu um Fusca reformado de R$ 71 mil como presente de aniversário ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O caso ganhou destaque por envolver um dos investigados na operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que apura fraudes e desvios de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Durante a sessão, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), questionou Cavalcanti sobre sua relação com o governador. “Meu amigo”, respondeu o empresário, em tom direto. Em seguida, completou: “Ibaneis é um amigo, um excelente gestor, uma pessoa que tem minha total deferência e meu respeito”. Ao ser perguntado sobre o presente, afirmou agir com “muita tranquilidade e muito prazer” e disse que o gesto partiu de uma lembrança afetiva compartilhada por Ibaneis.

Leia também: Mutirão vai tirar 2 milhões de brasileiros da fila de benefícios do INSS



“Estávamos em um almoço e ele contou que, na juventude, teve um Fusca. Eu fui atrás para saber o ano e comprei um igual para dar de presente. Estava chegando o aniversário dele, e eu não saberia o que dar”, declarou Cavalcanti. Quando o relator insistiu sobre o valor e o motivo da compra, o empresário respondeu: “Meu amigo, presenteei um amigo querido”.

O Correio entrou em contato com o governador Ibaneis Rocha, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Nos bastidores da CPMI, congressistas defendem que o governador seja convocado a prestar esclarecimentos sobre a relação com o empresário investigado.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) comentou o caso nas redes sociais. “A ostentação da Ferrari, o escândalo da CPMI do INSS e até um Fusca dado de presente ao governador Ibaneis Rocha revelam uma grave questão: onde está a moralidade que se exige de um governador?”, escreveu. Segundo a parlamentar, “a proximidade de Ibaneis com Fernando Cavalcanti, investigado por fraude milionária, expõe uma teia de lobby e favorecimento que precisa de respostas urgentes”.

Operação Sem Desconto

Fernando Cavalcanti é conhecido no meio jurídico e político de Brasília por ter sido sócio do advogado Nelson Wilians. Ambos foram alvo da operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em setembro, que também levou à prisão o lobista Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. A PF apura suspeitas de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.



Durante as buscas, os agentes encontraram na casa de Cavalcanti bens de luxo e itens de colecionador, incluindo uma Ferrari, motos de alto valor, uma réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna em 1993 e até um capacete autografado pelo piloto.

A lista também inclui uma luva com assinatura do personagem Rocky Balboa e uma Harley-Davidson Police, réplica de moto usada por patrulheiros norte-americanos. Todos os bens foram apreendidos e levados em guinchos pela PF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular