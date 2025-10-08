Lula diz que Câmara jogou "contra o Brasil" ao derrubar MP do IOF

Por 251 votos favoráveis e 193 contrários, o Plenário da Câmara aprovou um requerimento de retirada de pauta da medida provisória - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, através de uma postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (8/10), que a derrubada da medida provisória (MP) 1.303/2025, conhecida como MP do IOF, por parte da Câmara, é uma "derrota imposta ao povo brasileiro".

Na postagem, Lula lamenta o ocorrido, e salienta que a mudança traria justiça, ao "cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos". Além disso, afirma que o Brasil, dessa forma, limitará políticas públicas e programas sociais que "beneficiam milhões de brasileiros".

Confira a postagem de Lula:

"A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro.

Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos.

Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária.

O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil".

Por 251 votos favoráveis e 193 contrários, o Plenário da Câmara aprovou um requerimento de retirada de pauta da medida provisória. A partir desta quinta-feira (9/10), portanto, a matérias perderá validade. O texto proposto pelo governo previa a arrecadação de R$ 20 bilhões em 2026.