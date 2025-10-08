Em derrota para o governo, Câmara derruba MP que aumentaria arrecadação

Relator Carlos Zaranttini (PT-SP) fez concessões ao agro e a bancadas, mas o governo não conseguiu os votos necessários - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara retirou de pauta, no início da noite desta quarta-feira (8/10), a Medida Provisória (MP) arrecadatória que permitiria ao governo ajustar as contas em 2026. A derrubada do texto foi uma derrota política importante para a gestão Lula (PT), que viu o apoio à proposta desaparecer nos últimos dias. Foram 251 votos a 193.



Leia também: PT ameaça retomar tributação a LCI e LCA e aumento a bets em MP

Embora o relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), tenha atendido às demandas de diversos setores — recuou de taxar LCI e LCA e de aumentar taxas a bets, por exemplo —, o agro e partidos do Centrão se posicionaram contra a proposta.

Na votação da retirada de pauta, até partidos da base do governo fecharam questão para derrubar a Medida Provisória, como foi o caso do PSD. O União Brasil e o PP, que decidiram deixar o governo recentemente, também votaram em peso pela retirada, embora tivessem concordado em apoiar o texto.

“Foi feito um acordo e o acordo foi rompido. Foi feito um acordo com o agro, foi feito um acordo que envolvia lideranças do PP e do União Brasil. E eles romperam”, disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ).

“Consideramos o que está acontecendo aqui hoje um ato de sabotagem do Brasil. Por parte do deputado Carlos Zarattini, houve toda a paciência para construir um acordo de mérito. Mas o que ficou claro para a gente é que a discussão não é sobre o mérito, sobre o conteúdo. Aqui é uma tentativa de impor uma derrota política ao governo do presidente Lula”, afirmou o parlamentar.

Ao longo desta quarta-feira, governistas também culparam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), pela pressão que fez sobre deputados nos últimos dias para derrubar a MP.

“Eu acho que ele teria coisa mais importante para se preocupar. Não tem plano de segurança pública em São Paulo, me parece que não tem problema de pedágio em São Paulo, me parece que não tem problema de metanol em São Paulo. Aliás, de metanol ele até disse que não tem, né?”, disparou o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), antes da votação.

Leia também: Governo adia votação de MP desidratada sobre bets e fintechs

A leitura é que, na posição de possível rival de Lula na disputa ao Planalto em 2026, Tarcísio é o principal interessado em evitar que o governo ajuste suas contas e tenha espaço para gastar em ano eleitoral.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política PT ameaça retomar tributação a LCI e LCA e aumento a bets em MP

PT ameaça retomar tributação a LCI e LCA e aumento a bets em MP Política Governo pode contingenciar até R$ 10 bi em emendas se MP não passar

Governo pode contingenciar até R$ 10 bi em emendas se MP não passar Política Bancada ruralista decide votar contra MP do IOF e nega rompimento com governo

Bancada ruralista decide votar contra MP do IOF e nega rompimento com governo Política Relator pede arquivamento do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro

Relator pede arquivamento do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro Política Caiado defende expulsão de Celso Sabino do União Brasil: "Imoralidade ímpar"

Caiado defende expulsão de Celso Sabino do União Brasil: "Imoralidade ímpar" Política PP afasta André Fufuca após ministro decidir permanecer no governo Lula