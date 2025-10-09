InícioPolítica
Disputa eleitoral

Lula diz que adversários "estão preocupados" e que deve ser candidato em 2026

Presidente comentou ainda que vai liberar seus ministros que quiserem concorrer nas eleições do ano que vem. Candidatos precisam deixar os cargos até abril

Lula frisou, em entrevista, que será candidato à reeleição se sua saúde permitir - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta quinta-feira (9/10) que será candidato nas eleições de 2026 se tiver condições de saúde. O petista disse ainda que seus adversários devem estar preocupados e que sabem que “vai ser difícil derrotar a gente em uma eleição”.

O chefe do Executivo comentou ainda sobre as eleições e que vai liberar de seu governo quaisquer ministros que quiserem concorrer em 2026. 

“Se eu estiver do jeito que eu estou, eu sinceramente serei candidato ao presidente da República para ganhar as eleições. Serei candidato para ganhar as eleições porque eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupado do que eu porque ele sabe que vai ser difícil derrotar gente eleição”, disse o presidente.

Lula concedeu entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia. Ele viajou ao estado hoje, e vai participar da inauguração da fábrica da BYD em Camaçari e visitará um estaleiro em Maragojipe.

Na entrevista, Lula  frisou que a decisão de concorrer à reeleição não depende só dele, mas que está cuidando da saúde e, se tiver condições físicas, será candidato.

Ministros poderão concorrer

Questionado sobre seus ministros que querem concorrer a cargos em 2026, o presidente Lula disse que, apesar de ter auxiliares que não quer perder, não vai impedir ninguém de disputar cargos públicos, como os de governador, deputado federal ou senador.

“Eu tenho vários ministros importantes que eu não gostaria que deixassem o governo. Mas eu também não tenho o direito de exigir sacrifício de um ministro que tem a possibilidade de se eleger”, respondeu.

“Então, quem quiser ser candidato será liberado para ser candidato. Eu não vou impedir o crescimento e o surgimento de novas lideranças no Brasil, porque o Brasil está precisando muito”, acrescentou.

Ministros precisam deixar o cargo até seis meses antes das eleições — ou seja, em abril do próximo ano — segundo a legislação eleitoral.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 09/10/2025 16:14 / atualizado em 09/10/2025 16:20
