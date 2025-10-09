Itamaraty elogia acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), manifestou nesta quinta-feira (9/10) apoio ao novo acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas, que marca a implementação da primeira fase de um plano voltado para encerrar o conflito na Faixa de Gaza. O entendimento ocorre dois anos após o início da guerra, que devastou o território palestino e resultou em dezenas de milhares de mortes.

Em nota oficial, o Itamaraty afirmou que “o governo brasileiro saúda o anúncio de acordo entre Israel e o Hamas para novo cessar-fogo na Faixa de Gaza, no Estado da Palestina, por meio da implementação da primeira fase de plano para pôr fim ao conflito, transcorridos dois anos de seu início”.

O Brasil destacou ainda o papel dos Estados Unidos nas negociações, além da contribuição de países mediadores como Catar, Egito e Turquia.

Segundo o governo, caso o acordo seja efetivamente implementado, ele deverá interromper os ataques israelenses em Gaza, que já deixaram mais de 67 mil mortos — entre eles um grande número de mulheres e crianças — e provocaram o deslocamento forçado de quase dois milhões de pessoas. O texto ressalta que a ofensiva resultou em “devastação sem precedentes, com a destruição de grande parte da infraestrutura civil do território”.

A avaliação do Itamaraty é de que o cessar-fogo também deve garantir a libertação de todos os reféns ainda mantidos em cativeiro, em troca da soltura de prisioneiros palestinos, além de permitir a entrada desimpedida de ajuda humanitária e a retirada gradual das tropas israelenses até a linha acordada entre as partes.

O governo brasileiro afirmou que a medida cria condições para o início da reconstrução de Gaza com o apoio da comunidade internacional. “O governo brasileiro ressalta a dimensão humanitária do acordo e enfatiza que o cessar-fogo deverá resultar em alívio efetivo para a população civil. Reitera a necessidade de assegurar acesso pleno, imediato, seguro e desimpedido da assistência humanitária e das equipes das Nações Unidas que atuam no terreno”, diz o comunicado.

Na nota, o Brasil também exorta as partes envolvidas a cumprirem todos os termos do acordo e a negociarem de boa-fé a retirada completa das forças israelenses, sob supervisão palestina. O Itamaraty defende que o processo de reconstrução da Faixa de Gaza seja conduzido pelas próprias autoridades palestinas, com vistas à “restauração da unidade político-geográfica da Palestina sob seu legítimo governo, em consonância com o direito inalienável de autodeterminação do povo palestino”.

O comunicado encerra reafirmando a posição histórica do Brasil em defesa da solução de dois Estados como caminho para a paz duradoura no Oriente Médio: “O Brasil reafirma a convicção de que uma paz justa, estável e duradoura no Oriente Médio passa pela implementação da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital”.