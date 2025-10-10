Marina Silva reforça metas climáticas do Brasil para 2030 e 2050

Titular do Meio Ambiente reforçou o compromisso do país com metas ambiciosas de descarbonização e transição energética - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira (10/10) que o Brasil vive “contradições” ao mesmo tempo em que se prepara para sediar a COP30, em Belém (PA), e discute internamente a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Apesar disso, reforçou o compromisso do país com metas ambiciosas de descarbonização e transição energética.

“Obviamente que todos nós vivemos contradições, e essas contradições estão sendo manejadas”, declarou Marina, em coletiva de imprensa sobre a Pré-COP30, que será realizada em Brasília na próxima semana. “Mas eu vou me ater aqui às palavras do presidente Lula na cúpula em Dubai. É preciso sair da dependência do uso de combustível fóssil. E isso é possível fazendo com que as empresas que hoje exploram petróleo (...) se transformem em empresas de produção de energia”, completou.

A ministra voltou a destacar que o Brasil é o único país do mundo com meta de zerar o desmatamento até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050, dentro das metas apresentadas na NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada). Segundo ela, o compromisso é “ambicioso”, prevendo uma redução de 59% a 67% das emissões até 2035, mas possível diante do avanço de políticas de controle ambiental.

“Nós sabemos que a raiz do problema (...) que leva ao aumento da temperatura da Terra é o uso de carvão, de petróleo e gás”, lembrou Marina. “75% das emissões vêm desses três fatores. É por isso que precisamos mudar a matriz de energia no mundo, e é fundamental que os países desenvolvidos liderem essa corrida — tanto produtores quanto consumidores de combustíveis fósseis.”

A titular da pasta do Meio Ambiente ressaltou que o Brasil já conta com 45% de sua matriz energética limpa e 90% da matriz elétrica proveniente de fontes renováveis, o que coloca o país entre os líderes globais na transição energética. “Temos alternativas não só para resolver nossos problemas, mas para ajudar outros países nessa transição. Somos, com certeza, um dos melhores endereços do mundo para investimentos verdes”, afirmou.

Sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial, a ministra reiterou que a decisão não cabe ao ministério. “O Ibama não decide sobre os aspectos de oportunidade e conveniência de explorar ou não petróleo”, explicou, lembrando que a definição será feita pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do qual ela faz parte ao lado de outros 16 ministros.

Compromisso internacional e participação na COP30

Marina Silva também comentou sobre a adesão de lideranças internacionais à COP30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. Mesmo com resistências de governos negacionistas, como os de Donald Trump (EUA) e Javier Milei (Argentina), a ministra destacou que “haverá presença de lideranças políticas desses países comprometidas com a agenda climática”.

“Haverá presença de lideranças políticas de países negacionistas, como é o caso do governador da Califórnia e do prefeito de Buenos Aires, que trarão a agenda de clima para o debate, numa demonstração de que não existe um apagão da ação climática”, disse.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, informou que 162 delegações já confirmaram presença, número que, segundo ele, “supera o necessário para validar as negociações”.

Com a proximidade da cúpula e a realização da Pré-COP30 em Brasília, o governo brasileiro pretende reforçar sua imagem como líder da transição ecológica global, ao mesmo tempo em que precisa equilibrar as metas climáticas e as pressões econômicas internas ligadas ao petróleo. “Todos vivemos contradições”, resumiu Marina, “mas elas não podem nos impedir de avançar para um futuro de energia limpa, floresta em pé e desenvolvimento sustentável”.

