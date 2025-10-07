UnB recebe Marina Silva em evento pré-COP30 para discutir preservação do Cerrado

GS Giovanna Sfalsin GB Gabriel Botelho JS Junio Silva

Auditório do Memorial Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) recebeu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, no Balanço Ético Global do Cerrado. O evento reuniu lideranças para discutir a regeneração do Cerrado, na esteira da COP30, que ocorrerá em novembro. O objetivo da iniciativa é levar à COP uma síntese das contribuições da sociedade civil para fortalecer o compromisso global com a ação climática.

A atriz e embaixadora da Paz Maria Paula Fidalgo resume o encontro, como "raro e potente". "Na última sexta (3/10), o auditório do Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, foi palco de um encontro raro e potente. Reunimos artistas, pensadores, cientistas, intelectuais e ativistas para refletir sobre um tema urgente e inadiável: a construção de uma ética possível diante da crise civilizatória que vivemos", afirma.

Rodas de conversa, palestras e apresentações culturais marcaram o evento, realizado no famoso "Beijódromo" da Universidade. A metodologia utilizada no encontro busca unir sociedade civil, governo e setor privado no debate sobre mudança do clima e ética no ambiente local ou regional.

O Balanço Ético Global é liderada pelo Círculo do Balanço Ético da Presidência da COP30, constituído pelo presidente do Brasil e pelo secretário-geral das Nações Unidas, com apoio da Presidência da República, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Ministério das Relações Exteriores e da Secretaria-Geral da ONU para Ação Climática e Transição Justa.

Momento simbólico

Maria Paula ainda relata esperar que o Balanço Ético Global "não seja apenas um momento simbólico", mas um início para que ações transformadoras aconteçam "em cada canto" do Brasil e do planeta.

"Reunimos artistas, pensadores, cientistas, intelectuais e ativistas para refletir sobre um tema urgente e inadiável: a construção de uma ética possível diante da crise civilizatória que vivemos. O evento marcou o início das ações preparatórias para a COP30, e teve como propósito realizar um Balanço Ético Global, buscando diretrizes que possam orientar políticas, práticas e comportamentos rumo a um futuro sustentável e compassivo", afirmou.

"Que o manifesto que entregamos à presidência da COP30 ecoe em decisões políticas e inspire movimentos sociais — porque nossa responsabilidade não é difusa, ela é concreta, e se exerce em cada gesto", completou a atriz.

Também estiveram presentes no evento a vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Brasília, Denise Oliveira; o secretário do Meio Ambiente da UnB, Valdir Adilson Steinke; a pró-reitora de Meio Ambiente da Unipaz, Regina Fittipaldi; entre outros.