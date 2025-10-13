Alcolumbre celebra acordo entre Israel e Hamas e defende diálogo como saída para a paz

Para Davi Alcolumbre, implementação do acordo pode abrir caminho para negociações diretas entre israelenses e palestinos - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta segunda-feira (13/10) que a execução da primeira etapa do acordo entre Israel e o Hamas representa um passo concreto em direção à pacificação no Oriente Médio. O entendimento, mediado pelos Estados Unidos e apoiado por países da região, prevê a libertação de reféns israelenses, a soltura de prisioneiros palestinos e o restabelecimento do envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Para Alcolumbre, as medidas indicam uma oportunidade de reaproximação entre as partes após décadas de hostilidades. “O diálogo e a diplomacia são o único caminho possível para uma paz duradoura”, declarou o parlamentar.

Ele destacou que o cumprimento do acordo pode abrir espaço para a retomada das negociações diretas entre israelenses e palestinos e permitir avanços em direção à convivência pacífica.

Alcolumbre declarou, ainda, que o momento deve marcar o início de uma fase de entendimento baseada em respeito mútuo e justiça, reforçando o papel da mediação internacional na busca por estabilidade na região.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

