Lula entrega símbolo da Aliança Global ao papa durante encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, entregaram nesta segunda-feira (13/10) ao papa Leão XIV um broche (pin) representando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A entrega ocorreu durante audiência no Vaticano, com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva.

Durante o encontro, Lula, o pontífice e o ministro discutiram a Exortação Apostólica Dilexi Te, publicada em 9 de outubro, que destaca a prioridade aos mais pobres. Dias reforçou a necessidade de união internacional em torno do combate à fome e à miséria. “Existe a necessidade, no mundo inteiro, de as lideranças se unirem em torno dessa luta”, afirmou.

O presidente Lula, por sua vez, defendeu a criação de um movimento internacional de indignação contra a desigualdade social e econômica.

A agenda no Vaticano antecedeu a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada nesta segunda-feira em Roma. Copresidido por Brasil e Espanha, o encontro reúne ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil para avaliar os avanços da iniciativa, lançada em 2024, e definir os próximos passos.

Entre os principais temas em pauta estão os resultados da Iniciativa de Planejamento Acelerado — que apoia estratégias nacionais de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti e Zâmbia — e os desdobramentos da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, proposta pela Presidência brasileira da COP30. A declaração será lançada oficialmente em novembro, durante a Cúpula de Líderes em Belém (PA).

A Aliança Global também se prepara para a Primeira Reunião de Líderes, marcada para 3 de novembro, em Doha, no Catar, à margem da Segunda Cúpula de Desenvolvimento Social das Nações Unidas. O evento deve revisar o progresso global da iniciativa, definir diretrizes estratégicas, destacar conquistas e firmar novos compromissos no enfrentamento à fome e à pobreza.