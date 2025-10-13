Fortalecimento do multilateralismo é consenso, diz presidente da COP30

Segundo o embaixador, neste primeiro momento, houve alguma sinalização positiva de países ricos para o financiamento climático, mas "sem compromisso de valor" - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O primeiro dia da Reunião Preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizado nesta segunda-feira (13/10) em Brasília, destacou a centralidade do financiamento climático e do multilateralismo nas negociações globais sobre mudanças climáticas.

“Não há a menor dúvida. Multilateralismo foi dito por todos. O tema de adaptação foi muito enfatizado, desde países ricos até pequenas ilhas e países médios”, destacou o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP3.



Leia também: Haddad apresenta cinco prioridades para ampliar financiamento climático

Entre os temas mais debatidos, o balanço geral das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e a lacuna de ambição também tiveram espaço. “Muita gente reforçou a importância do balanço geral e do direcionamento de todos nós em relação ao balanço de Dubai. É um tema complexo, porque envolve colocar o balanço global dentro das NDCs.”



Alguns países ainda não apresentaram suas NDCs — compromissos climáticos assumidos para reduzir emissões e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas —, mas delegações como a da Índia se mostraram participativas. “A Índia fez um discurso extremamente positivo e construtivo. O ministro indiano veio, o que é raríssimo em pré-COP, e foi um sinal de apoio imenso à presidência brasileira”, destacou.

O financiamento climático segue como pauta central, com os países menos desenvolvidos e de economia menor demandando mais recursos. Segundo o embaixador, neste primeiro momento, houve alguma sinalização positiva de países ricos. “Mas isso é declaratório, sem compromisso de valor”, disse.

Na declarações aos jornalistas, Corrêa do Lago ressaltou que a participação ativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “mostra quanto este tema é absolutamente central para a economia”, além de elogiar a intervenção do presidente da COP de Paris, Laurent Fabius, por trazer “uma dimensão muito especial” às discussões.

O encontro preparatório, que acontece hoje e amanhã (14), é marcado por reuniões dos quatro grupos de trabalho criados pela presidência da conferência para dar suporte à conferência. Também participam a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Mariana Silva, e a dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A diretora executiva da COP30, Ana Toni, destacou ainda a inclusão de representantes da sociedade civil, além dos ministros brasileiros. “Essa característica da COP30, que foi muito debatida hoje, é a inclusão e a implementação”, enfatizou. “Acho que ficou muito claro na fala de todo mundo, marcando e percebendo o legado da COP 30 de implementação e inclusão, com o espírito do mutirão no combate à mudança do clima”, emendou.

Bilaterais

Uma reunião bilateral entre o presidente da COP30 e o comissário da União Europeia para o clima está marcada para terça-feira, segundo Corrêa do Lago, o objetivo é assegurar que a COP possa avançar nas negociações. O embaixador afirmou que o principal objetivo das conversas com os delegados é garantir um ambiente favorável às tratativas da conferência.



“Com todos os delegados, o que a gente quer é, antes de mais nada, assegurar que a gente tenha uma COP na qual possamos avançar nas negociações, evitando bloqueios provocados pelo desejo de colocar na agenda temas que não estão na pauta”, disse. “A primeira coisa é assegurar a boa vontade de todos para que a COP possa começar já com negociações”, acrescentou.

Sobre a ausência da delegação norte-americana, o presidente da conferência reiterou o convite feito pelo presidente Lula a Donald Trump. “Da nossa parte, é sempre importante dizer o quanto nós estamos convidando a todos. Esta é uma COP aberta para todos e todos serão bem-vindos.”

Saiba Mais Política Marina Silva diz que ação climática só será eficaz se também for ética

Marina Silva diz que ação climática só será eficaz se também for ética Política Guajajara defende protagonismo indígena e transição justa na Pré-COP

Guajajara defende protagonismo indígena e transição justa na Pré-COP Política Alcolumbre celebra acordo entre Israel e Hamas e defende diálogo como saída para a paz

Alcolumbre celebra acordo entre Israel e Hamas e defende diálogo como saída para a paz Política Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro e aponta risco de fuga

Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro e aponta risco de fuga Política Lula entrega símbolo da Aliança Global ao papa durante encontro

Lula entrega símbolo da Aliança Global ao papa durante encontro Política Pré-COP: Alckmin defende "princípio responsabilidade" e ações concretas pelo clima



