Cármen Lúcia rebate advogado e nega defesa do voto impresso no TSE

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu, nesta terça-feira (14/10), declaração feita por um dos advogados de defesa durante o julgamento do Núcleo 4 da trama golpista que trata da desinformação. A magistrada negou que, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tenha defendido a adoção do voto impresso no país.

Durante a sustentação oral, o advogado de um dos réus citou o TSE ao argumentar que a discussão sobre o voto impresso não era nova e teria sido considerada em gestões anteriores da Corte Eleitoral. O comentário motivou a reação imediata de Cármen Lúcia, que fez questão de corrigir a informação em plenário.

“Apenas para dizer que, em nenhum momento e tenho certeza de que o advogado não pretendeu, eu imagino, afirmar, mas, para não deixar nem subliminarmente compreensível por alguém, foi dito expressamente, copiei: ‘O TSE mesmo pensou em voto impresso, e o Supremo disse: deixe isso para lá’. Copiei o que foi dito exatamente. Não é fato”, afirmou a ministra.

O esclarecimento da ministra Cármen foi recebido com atenção pelos demais magistrados e advogados presentes, e o defensor responsável pela fala não rebateu a correção. O episódio ocorreu em meio a uma série de sustentações orais marcadas por críticas às instituições e tentativas de relativizar a gravidade dos ataques de 8 de janeiro.



O julgamento do Núcleo 4 da trama golpista, que envolve a apuração sobre a disseminação de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, continua em andamento no Supremo. A etapa atual analisa a responsabilidade de acusados por promoverem campanhas de descrédito contra o processo democrático.

