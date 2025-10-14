STF retoma julgamento com sustentações de réus do Núcleo 4

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira (14/10) os réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. A sessão foi retomada agora à tarde com as sustentações dos advogados do subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues e do tenente-coronel Guilherme Marques Almeida.

Este grupo, que tem outros cinco réus, reúne os acusados por espalhar desinformação e por atacar autoridades no fim de 2022 para desestabilizar a democracia.

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Pela manhã, o relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, apresentou um resumo das acusações e chamou o grupo de “núcleo de desinformação”.

Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de todos os réus e destacou a atuação dos acusados para espalhar informações falsas depois da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.

“Foram os integrantes deste núcleo, agora em julgamento, que se dedicaram a fabricar e a disseminar narrativas falseadas, no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando, sordidamente, contra o povo”, afirmou.

Além de Giancarlo Rodrigues e Guilherme Almeida, também são julgados o ex-major do Exército Ailton Moraes Barros; o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli; o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Moretzsohn Rocha; o agente da Polícia Federal Marcelo Bormevet; e o coronel do Exército Reginaldo Abreu.

Depois das sustentações orais, o ministro Alexandre de Moraes apresentará seu voto, sendo seguido pelos ministros Cármen Lúcia; Luiz Fux; Cristiano Zanin; e pelo presidente da Primeira Turma, Flávio Dino.

A previsão é de que a sessão desta terça-feira vá até as 19h. A continuidade do julgamento está marcada para amanhã (15), a partir das 9h.

Acompanhe ao vivo