Primeira Turma conclui sustentações orais e suspende julgamento do Núcleo 4

O presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino (foto), anunciou a suspensão da sessão marcada para quarta (15); julgamento retorna na terça (21) - (crédito: Antonio Augusto/STF)

Depois de ouvir as sustentações orais dos advogados dos réus nesta terça-feira (14/10), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento do Núcleo 4 da trama golpista, o “núcleo da desinformação”. O julgamento só será retomado na próxima terça-feira (21).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A segunda sessão da Primeira Turma estava marcada para a quarta-feira (15), mas o presidente, ministro Flávio Dino, anunciou a suspensão da sessão de quarta e anunciou a continuidade na nova data, quando os ministros vão apresentar seus votos.

Segundo Dino, a expectativa é de que os cinco ministros concluam ainda na semana que vem a apresentação dos votos e a discussão da dosimetria dos sete réus, em caso de condenação.

Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Integram o Núcleo 4 o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues; o tenente-coronel do Exército Guilherme Almeida; o ex-major do Exército Ailton Moraes Barros; o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli; o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Moretzsohn Rocha; o agente da Polícia Federal Marcelo Bormevet; e o coronel do Exército Reginaldo Abreu.

Acusações

Pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito da tentativa de golpe, fez um resumo das acusações contra os réus e chamou o grupo de “núcleo de desinformação”.

Os réus são acusados de espalhar desinformação e de usar aparato do Estado para pressionar as Forças Armadas e alimentar teorias conspiratórias contra as instituições.

“Foram os integrantes deste núcleo, agora em julgamento, que se dedicaram a fabricar e a disseminar narrativas falseadas, no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando, sordidamente, contra o povo”, disse o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao pedir a condenação dos réus.