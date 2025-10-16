Jaques Wagner alerta para impacto da MP do licenciamento na COP30

Senador destacou que o Executivo precisa garantir a aprovação da medida dentro do prazo legal - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), admitiu nesta quinta-feira (16/10) que a indefinição em torno da Medida Provisória 1308 — que trata do licenciamento ambiental — pode trazer impacto negativo para o Brasil às vésperas da Conferência do Clima (COP). A declaração veio após o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelar a sessão conjunta que votaria vetos e a LDO, movimentando os bastidores políticos em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Estamos a menos de um mês da COP. Tudo terá impacto lá. Se o Congresso derrubasse a maioria dos vetos do presidente, haveria reflexo — não só para o governo, mas para o país, que vai sediar o evento”, afirmou Wagner, ao ser questionado sobre a MP editada pelo governo para recolocar trechos vetados do projeto de licenciamento ambiental.

O senador destacou que o Executivo precisa garantir a aprovação da medida dentro do prazo legal, sob risco de perder um instrumento essencial de política ambiental. Ele lembrou que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) já havia alertado para a importância de evitar que a MP “caducasse”, o que deixaria o governo em situação desconfortável com ambientalistas e com a comunidade internacional.

Questionado se o adiamento da sessão seria uma forma de pressão sobre o governo — uma espécie de recado de Alcolumbre para acelerar a tramitação da MP —, Wagner foi cauteloso “Não sei se houve esse papo. Isso deve ter sido decidido ontem à noite. Eu já estava sonhado”, disse, em tom descontraído.



O senador também reconheceu que o cronograma legislativo está apertado, com feriados nas próximas semanas e uma pauta cheia no Congresso. “O projeto do Imposto de Renda, para mim, é prioridade”, completou.

Na outra ponta, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou ao Correio que também foi surpreendido pela decisão de Alcolumbre. Segundo ele, o presidente do Congresso havia sinalizado, na véspera, que pretendia votar os vetos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ontem ele falou comigo que queria derrubar os vetos porque tinha interesse do estado dele em jogo. Agora, só ele pode responder o que aconteceu — se os interesses do Amapá ficaram em segundo plano”, disse o parlamentar.

Nos bastidores, a avaliação é de que o cancelamento da sessão acabou dando fôlego ao governo, que ainda busca uma saída negociada para evitar a derrubada dos vetos ambientais e garantir a aprovação da MP 1308.