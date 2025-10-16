Pacheco se diz "honrado" por campanha por seu nome para o STF

O ex-presidente do Senado disse que, por hora, está focado em terminar seu mandato - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse, nesta quinta-feira (16/10), que se sente “honrado” pela campanha que diversas autoridades em Brasília têm feito para defender seu nome como o próximo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal.

“São manifestações que surgem e eu fico obviamente muito honrado e muito satisfeito que elas existem por parte daqueles que convivem comigo e conhecem o meu trabalho no parlamento”, afirmou a jornalistas.

O parlamentar também citou manifestações de ministros do STF e de outros integrantes do Judiciário, mas comentou que, por hora, seu foco está em terminar o mandato como senador.

“O compromisso que tenho é com meu mandato no Senado, mais um ano e meio no Senado Federal. É o que nós temos para hoje”, pontuou.

Pacheco revelou, no entanto, que não recusaria um eventual convite de Lula e citou uma fala do ministro Flávio Dino sobre o assunto.

“Lembro-me do ministro Flávio Dino dizendo, e parafraseando alguém que agora não me lembro, que não se faz campanha para isso, mas ao mesmo tempo não se recusa o convite”, brincou.

O senador é tido como um dos favoritos para a vaga deixada pelo ministro Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria em 9 de outubro. Ele concorre diretamente com o advogado-geral da União, Jorge Messias.



