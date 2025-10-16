Pacheco se diz "honrado" por campanha por seu nome para o STF

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse, nesta quinta-feira (16/10), que se sente “honrado” pela campanha que diversas autoridades em Brasília têm feito para defender seu nome como o próximo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“São manifestações que surgem e eu fico obviamente muito honrado e muito satisfeito que elas existem por parte daqueles que convivem comigo e conhecem o meu trabalho no parlamento”, afirmou a jornalistas.
O parlamentar também citou manifestações de ministros do STF e de outros integrantes do Judiciário, mas comentou que, por hora, seu foco está em terminar o mandato como senador.
“O compromisso que tenho é com meu mandato no Senado, mais um ano e meio no Senado Federal. É o que nós temos para hoje”, pontuou.
Pacheco revelou, no entanto, que não recusaria um eventual convite de Lula e citou uma fala do ministro Flávio Dino sobre o assunto.
“Lembro-me do ministro Flávio Dino dizendo, e parafraseando alguém que agora não me lembro, que não se faz campanha para isso, mas ao mesmo tempo não se recusa o convite”, brincou.
O senador é tido como um dos favoritos para a vaga deixada pelo ministro Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria em 9 de outubro. Ele concorre diretamente com o advogado-geral da União, Jorge Messias.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Jaques Wagner alerta para impacto do PL do licenciamento na COP30
- Política Cancelamento de sessão do Congresso foi uma "vitória", diz Humberto Costa
- Política Motta pautará urgência de proibição de cobrança sobre bagagens de mão
- Política CPMI do INSS barra pedido de prisão de líder sindical investigado pela PF
- Política Governo ganha tempo com o cancelamento de sessão; entenda
- Política Senado ouve trabalhadores sobre proposta de isenção do IR até R$ 5 mil
- Política Alcolumbre atende ao governo e cancela sessão para analisar vetos de Lula
- Política INSS suspende programa para reduzir filas por falta de recursos