Vaga no STF

Lula recebe Jorge Messias e lideranças evangélicas no Planalto

Advogado-geral da União é cotado para o STF e tem apoio de parte da bancada evangélica no Congresso

Durante a reunião, houve oração e troca de presentes — Lula recebeu uma Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Durante a reunião, houve oração e troca de presentes — Lula recebeu uma Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quinta-feira (16/10), o advogado-geral da União, Jorge Messias, e lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. O encontro, descrito pelo presidente como “especial, de emoção e fé”, reuniu ainda o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Evangélico, Messias é um dos principais nomes cotados para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Sua presença no encontro reforçou as especulações sobre a indicação e a aproximação do governo com o segmento religioso.

O líder petista publicou nas redes sociais que o pastor Samuel Ferreira relatou o crescimento das igrejas evangélicas no país e o papel de acolhimento espiritual e social das congregações.

“Pude reiterar a relação de respeito que tenho pela Assembleia de Deus e o relevante trabalho espiritual e social promovido pela igreja. Um trabalho pautado em valores cristãos que também mobilizam as ações do nosso governo: respeito, fraternidade, comunhão e apoio às famílias”, afirmou o presidente.

Durante a reunião, houve oração e troca de presentes — Lula recebeu uma Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 16/10/2025 17:36 / atualizado em 16/10/2025 17:39
