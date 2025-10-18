Ciro Gomes se filia ao PSDB e deve disputar o governo do Ceará em 2026

O PSDB já marcou um evento para oficializar a filiação de Ciro Gomes: será na próxima quarta-feira (22), às 9h30, no Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@GloboNews)

O ex-governador Ciro Gomes confirmou a filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A filiação também foi exibida pelo presidente estadual da legenda no Ceará, Ozires Pontes, em um vídeo divulgado na noite de sexta-feira (17). No mesmo dia, Ciro entregou a carta de desfiliação do PDT ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, encerrando um ciclo de quase duas décadas na sigla.

Segundo Ozires Pontes, o retorno de Ciro foi articulado diretamente pelo ex-senador Tasso Jereissati, uma das figuras mais influentes do PSDB no Nordeste e antigo aliado político de Ciro. O dirigente tucano afirmou ainda que o ex-ministro deve disputar novamente o governo do Ceará nas eleições de 2026. “Em poucos dias ou em poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando a candidatura dele ao governo do Estado do Ceará”, declarou Pontes.

O PSDB já marcou um evento para oficializar a filiação de Ciro Gomes: será na próxima quarta-feira (22), às 9h30, no Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Ruptura com o PDT e crise familiar

A saída de Ciro do PDT era considerada inevitável. Nos últimos meses, o ex-governador vinha criticando abertamente a decisão do partido de apoiar o governo do petista Elmano de Freitas no Ceará. A aproximação entre PDT e PT, liderada por Carlos Lupi e por setores ligados ao senador Cid Gomes, tornou a convivência política insustentável.

A disputa entre os irmãos Ciro e Cid Gomes, que já se arrastava desde as eleições de 2022, também pesou na decisão. Naquele pleito, Ciro rompeu com a candidatura apoiada pelo grupo de Cid ao governo estadual e manteve uma postura crítica a Lula, o que acirrou as divisões internas da família Ferreira Gomes.

Atualmente, Cid e seus aliados travam uma disputa judicial pelo controle do PDT no Ceará e já negociam uma migração partidária.