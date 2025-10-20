Lula diz que intervenções na América do Sul podem "causar mais danos"

Presidente afirmou que a América do Sul é uma região pacífica, livre de armas de destruição em massa e conflitos étnicos e religiosos, e que manter a paz é prioridade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta segunda-feira (20/10) as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela e a Colômbia. A fala ocorreu após nova ofensiva norte-americana contra os dois países durante o fim de semana.

No domingo (19), o presidente Donald Trump anunciou que a Colômbia não vai mais receber subsídiosdos EUA, e chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de “líder do tráfico de drogas". Também ontem, militares americanos atacaram outra embarcação, supostamente de traficantes, na costa da Venezuela.

“Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar”, disse Lula.

O presidente discursou durante cerimônia de entrega das cartas credenciais de 28 novos embaixadores, realizada no Palácio do Itamaraty.

Aumento da tensão

O Brasil teme uma escalada das tensões na região, e uma possível ação militar dos Estados Unidos em solo venezuelano. Na semana passada, o governo norte-americano autorizou ações da CIA, agência de inteligência, para derrubar o regime de Nicolás Maduro.

Os EUA enviaram navios de guerra para a costa da Venezuela sob o pretexto de impedir o tráfico de drogas para o território americano, por meio de barcos. Porém, há cada vez mais sinais de que uma ação militar contra a Venezuela possa ocorrer em breve.

A fala de Lula ocorreu ainda um dia antes de sua viagem à Ásia. Há expectativa de um encontro presencial com o presidente Trump às margens da Cúpula da Asean, na Malásia, mas a conversa ainda não está confirmada.

