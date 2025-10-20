CPMI do INSS ouve ex-dirigente acusado de desviar R$ 1,1 bilhão

O colegiado já aprovou mais de 170 requerimentos: lista reúne ex-ministros da Previdência, dirigentes de sindicatos e representantes de órgãos de controle - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS retoma nesta segunda-feira (20/10) a investigação sobre as fraudes que atingiram milhares de aposentados e pensionistas em todo o país. A partir das 16h, os parlamentares vão ouvir dois personagens centrais do caso — o ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Felipe Macedo Gomes, e a ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), Tonia Andrea Inocentini Galleti.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Felipe Macedo Gomes é apontado como um dos principais operadores desse sistema. De acordo com o senador Fabiano Contarato (PT-ES), autor de um dos requerimentos que levaram à convocação, o ex-dirigente teria movimentado mais de R$ 1,1 bilhão entre 2022 e 2024, com base em descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. A Amar Brasil Clube de Benefícios, presidida por ele, possuía autorização para reter até 2,5% dos valores pagos pelo INSS, mas as investigações indicam que a entidade pode ter funcionado como fachada para operações financeiras irregulares.

“Há indícios de que a associação funcionou como fachada para operações financeiras irregulares, utilizando a estrutura de convênios com o INSS para captação ilícita de recursos”, afirmou Contarato em sua justificativa. O ex-presidente da ABCB deve explicar a origem e o destino dos valores, além de detalhar os mecanismos usados para efetuar os descontos.

A outra depoente, Tonia Galleti, foi chamada a esclarecer por que suas denúncias e pedidos de regulamentação dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) — instrumentos que permitem o repasse de informações e autorizações entre o INSS e entidades externas — não avançaram enquanto integrava o Conselho Nacional de Previdência Social.

Leia também: CPMI do INSS barra pedido de prisão de líder sindical investigado pela PF



O depoimento de Tonia foi solicitado por cinco parlamentares de diferentes partidos, entre eles Damares Alves (Republicanos-DF), Adriana Ventura (Novo-SP) e Izalci Lucas (PL-DF). A oitiva de Felipe Macedo, por sua vez, atendeu a sete requerimentos, de siglas tanto da base governista quanto da oposição.

CPMI do INSS

Criada em junho deste ano, a CPMI foi instalada para apurar denúncias de descontos irregulares em benefícios previdenciários. O colegiado reúne deputados e senadores e tem poder de convocar autoridades, quebrar sigilos e requisitar documentos. O objetivo é mapear como associações e sindicatos conseguiram, por meio de convênios e falhas de controle, realizar cobranças indevidas diretamente na folha de pagamento do INSS — um esquema que, segundo auditorias da CGU e da Polícia Federal, movimentou cerca de 6,3 bilhões.

Com os novos depoimentos, a CPMI tenta avançar na identificação dos responsáveis e na compreensão das brechas administrativas que tornaram o esquema possível. O colegiado já aprovou mais de 170 requerimentos e planeja ouvir ex-ministros da Previdência, dirigentes de sindicatos e representantes de órgãos de controle.

Saiba Mais Política Câmara gasta R$ 3,3 milhões com gabinetes de deputados afastados

Câmara gasta R$ 3,3 milhões com gabinetes de deputados afastados Política PSD manobra em Minas Gerais contra o Palácio do Planalto

PSD manobra em Minas Gerais contra o Palácio do Planalto Política CPMI do INSS: Adiamento dá fôlego para negociar

CPMI do INSS: Adiamento dá fôlego para negociar Política João Doria, ex-governador paulista: "É preciso um candidato pacificador"

João Doria, ex-governador paulista: "É preciso um candidato pacificador" Política Buscando novo mandato, Mateus Simões, vice-governador de MG, se filia ao PSD

Buscando novo mandato, Mateus Simões, vice-governador de MG, se filia ao PSD Política Horizonte eleitoral move debates da CPMI do INSS