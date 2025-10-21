Jaques Wagner diz que Lula está "convicto" em indicar Messias ao STF

Jaques Wagner: decisão de Lula deve ser anunciada após viagem pela Ásia - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Jaques Wagner (PT-BA) garantiu nesta terça-feira (21/10) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "convicto" na indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para substituir a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal (STF). “Pelo que eu sinto dele há uma convicção formada. Entendo que ele não tenha anunciado porque ainda faltam algumas conversas a serem feitas para azeitar as indicações. Ele deve voltar e confirmar a indicação”, afirmou Wagner, em entrevista à CNN. Aos 67 anos, Barroso antecipou sua aposentadoria neste mês.

De acordo com Jaques Wagner, Lula deve oficializar o nome de Messias apenas após retornar de viagem internacional pela Indonésia e pela Malásia. Na entrevista, Wagner comentou que o presidente do Congresso, Davi Alcolumre (União-AP), reuniu-se com Lula nesta segunda-feira (20/10). No encontro, comentou Wagner, Alcolumbre defendeu a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao STF.

“Ele [Lula] teve uma conversa ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não participei, mas não tenho dúvidas de que Alcolumbre foi defender o ponto de vista dele, da indicação do ex-presidente do Senado, o nosso amigo Rodrigo Pacheco”, completou.

Lula na Ásia

Antes de embarcar para a Ásia nesta terça-feira, Lula disse que o continente consolidou-se como um “eixo dinâmico da economia global” nos últimos anos. A fala ocorreu um dia antes de o petista embarcar para o continente, onde ficará até a próxima semana.

“Neste ano, voltarei à Ásia pela terceira vez. No primeiro semestre, estive no Japão, no Vietnã e na China. Amanhã (21/10), eu inicio a viagem para o Sudeste Asiático, onde realizarei visitas de Estado à Indonésia e à Malásia, cujo novo embaixador apresenta credenciais hoje”, afirmou.

“Também participarei da Cúpula da Asean em Kuala Lumpur (Malásia). A Ásia, como um todo, vem se consolidando como eixo dinâmico da economia global. Com vários países dessa região já temos volume de comércio superior ao que possuímos com vários sócios tradicionais”, frisou Lula.