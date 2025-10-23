Durante visita de Lula, Brasil e Indonésia assinam acordos de cooperação

Lula e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, comandaram uma cerimônia de assinatura de atos e memorandos de cooperação bilateral - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, comandaram nesta quinta-feira (23/10), no Palácio Merdeka, em Jacarta, uma cerimônia de assinatura de atos e memorandos de cooperação bilateral.

O evento contou com a participação de ministros e representantes do setor privado do Brasil e da Indonésia. Foram firmados acordos nas áreas de energia, mineração, agricultura, ciência, tecnologia, estatística e comércio.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, assinou um memorando com vistas à ampliação do fluxo comercial e dos investimentos recíprocos com o representante da Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia (Kadin).

Já o empresário Wesley Batista, da JBS, firmou um acordo voltado à exportação de proteína animal brasileira para o mercado indonésio. Após a cerimônia, Lula e Subianto voltaram a se reunir no Palácio Merdeka.

