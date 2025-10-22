Ministério Público italiano dá parecer favorável à extradição de Zambelli

Carla Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, após ser detida nos arredores de Roma, capital italiana - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou, nesta quarta-feira (22/10), que o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada Carla Zambeli (PL-SP). A parlamentar está presa de forma cautelar no país desde o dia 29 de julho.

Para a Corte de Apelação de Roma, a prisão de Zambelli se deu por ela apresentar grave risco de fuga. Depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após uma sentença proferida pela Corte em 4 de junho, a 10 anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, Zambelli fugiu para a Itália.

A AGU informou estar atuando no processo de extradição da parlamentar licenciada, “com o objetivo de fazer cumprir as determinações da Justiça brasileira”. Carla Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, após ser detida nos arredores de Roma, capital italiana.

A deputada também foi condenada a 5 anos e e 3 meses de prisão e pagamento de multa equivalente a 400 salários-mínimos correspondentes à época do fato (2022), em regime inicial semiaberto, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Na decisão, também foi determinada a perda do mandato parlamentar.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

