Oposição reage à fala de Lula sobre traficantes: "Vítima é o povo"

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que “traficantes são vítimas dos usuários também”, feita durante uma agenda oficial na Indonésia nesta sexta-feira (24/10), provocou reação imediata entre parlamentares da oposição. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) criticaram duramente o petistae, acusando-o de inverter papéis entre criminosos e vítimas.

Em tom irônico, Ciro Nogueira afirmou que “vítima é o povo brasileiro”. “Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas”, publicou o senador em suas redes sociais.

Já o deputado Nikolas Ferreira ironizou o chefe do Executivo ao afirmar que, “no ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG”. A fala do parlamentar foi compartilhada no X (antigo Twitter) e recebeu apoio de outros integrantes da base bolsonarista. “Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários”, escreveu o deputado, em referência ao trecho do discurso de Lula na Ásia.

Durante o evento, o presidente Lula afirmou que o enfrentamento ao tráfico de drogas deve incluir também o combate ao consumo interno. “Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, declarou.

O petista completou dizendo que “há uma troca: tem gente que vende porque tem gente que compra, e tem gente que compra porque tem gente que vende”, e defendeu que o país “tenha mais cuidado no combate à droga”. O discurso foi interpretado por aliados como uma tentativa de apontar a complexidade do problema das drogas, mas a fala acabou sendo usada por adversários como munição política.

