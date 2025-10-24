Julia Zanatta critica Galinha Pintadinha por comunismo e trânsição de gênero

Julia Zanatta e o marido afirmam que o perfil da Galinha Pintadinha faz "propaganda anticapitalista" e "forma militantes do PSOL" - (crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara)

A animação infantil Galinha Pintadinha, sucesso entre as crianças, tornou-se alvo de críticas da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC). Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, a parlamentar bolsonarista acusa o desenho de promover “a transição de gênero”, “criticar o capitalismo” e “exaltar a União Soviética”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No registro, Zanatta aparece acompanhada do marido, Guilherme Colombo, enquanto exibem postagens retiradas da conta oficial da Galinha Pintadinha no Instagram. O casal afirma que o perfil do personagem infantil teria se transformado em uma espécie de “propaganda anticapitalista”, capaz de influenciar o pensamento das crianças que o seguem.

Leia também: Zanatta é denunciada ao Conselho Tutelar por levar bebê para ocupação do plenário

Entre as publicações citadas como exemplo estão mensagens que defendem o fim da jornada de trabalho 6×1, criticam a meritocracia e questionam os privilégios econômicos dos mais ricos, conforme a denúncia. “Uma marca que movimenta 3,5 milhões de reais em produtos e licenciamento critica o capitalismo, mas lucra com e defende o comunismo”, afirmou Zanatta.

Segundo a deputada, o conteúdo publicado não seria inocente. Ela afirma que a página do desenho “virou uma fábrica de militantes do PSOL” e que o objetivo seria moldar a mentalidade infantil de forma deliberada. “Você não sabe de onde veio aquele pensamento do seu filho. Mas como (Antonio) Gramsci já falava, ‘nós temos que dominar as mentes na mais tenra idade porque é mais difícil de reverter a situação depois’”, declarou.

Zanatta argumentou que crianças que mal aprenderam a ler são expostas a conteúdos que ficam gravados na mente. Ela ainda disse que o movimento não é isolado e que a “Netflix também faz isso” ao lançar um desenho “ensinando as crianças a questionarem o seu próprio sexo”.

“Qual discernimento uma criança tem para entender sobre União Soviética, críticas ao capitalismo ou até mesmo transição de gênero?”, apontou. “Tudo isso faz parte de um plano para atacar a família e enfraquecer os valores que sustentam a sociedade. Usam o entretenimento para moldar o pensamento dos pequenos, sempre com aquele discurso bonito de diversidade e inclusão, mas a gente sabe que o objetivo é outro.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Moraes autoriza visitas a Bolsonaro de ministro do TCU e pastor

Moraes autoriza visitas a Bolsonaro de ministro do TCU e pastor Política Projeto da Anistia: Flávio Bolsonaro cogita negociar penas de condenados do 8/1

Projeto da Anistia: Flávio Bolsonaro cogita negociar penas de condenados do 8/1 Política STF forma maioria para manter permissão de nomeação de parentes para cargos políticos

STF forma maioria para manter permissão de nomeação de parentes para cargos políticos Política 'Ninguém tem condições de se libertar dos combustíveis fósseis', diz Lula

'Ninguém tem condições de se libertar dos combustíveis fósseis', diz Lula Política Lula diz que vai discutir taxações e Lei Magnitsky com Trump: "Houve um equívoco"

Lula diz que vai discutir taxações e Lei Magnitsky com Trump: "Houve um equívoco" Política Na CPMI, reação a críticas do ministro da Previdência