Lula diz que "Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (27/10), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "faz parte do passado da política brasileira". A declaração foi dada durante entrevista coletiva em Kuala Lumpur, na Malásia.

Lula foi questionado por jornalistas se a condenação de Bolsonaro foi tratada na reunião que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (26/10). O líder brasileiro disse ter explicado ao republicano que o julgamento de Bolsonaro foi "sério e com provas contundentes".

"Ele sabe que rei morto, rei posto. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Eu ainda disse para ele, com três reuniões que você fizer comigo, você vai perceber que o Bolsonaro é nada praticamente", afirmou Lula.



Bolsonaro e outros sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado em 11 de setembro, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). “Eles foram julgados com o direito de defesa que eu não tive quando fui processado e, portanto, isso não está em discussão", citou Lula.

Lula entregou por escrito a Trump as reivindicações do Brasil. Ele citou a revogação do tarifaço e da punição a autoridades brasileiras, a tensão entre Estados Unidos e Venezuela e a guerra da Ucrânia. Lula disse ter deixado claro que a decisão de impor tarifas elevadas à exportação de produtos brasileiros foi tomada com base em informações equivocadas.

Além disso, Lula disse que expressou ao presidente norte-americano que as diferenças ideológicas entre eles devem ser superadas em benefício dos brasileiros e norte-americanos. “Agora não tem mais intermediários, é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não um do outro, nós temos que assumir a responsabilidade como chefes de Estado de saber que nossas ações têm que trazer benefício para o povo que nos elegeu”, citou.

