Senador Cleitinho faz novo vídeo para pedir perdão aos Bolsonaro

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou, neste fim de semana, um vídeo gravado durante a CPAC Brasil, conferência da direita conservadora, em que pede desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na capa da postagem, aparece segurando um cartaz com a frase “aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Eu mereço”. O material acabou republicado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), gesto interpretado como sinal de reaproximação.

Este foi o segundo pedido de desculpas do senador, em quatro dias, por ter afirmado em uma entrevista recente a uma rádio que não apoiaria cegamente um nome indicado por Jair Bolsonaro à disputa presidencial de 2026.

“Boa tarde a todos. Primeiro, essa camisa que eu uso, tenho muito orgulho dela. Isso porque a presenteei para Bolsonaro. Essa pessoa que tenho muito orgulho de estar ao lado. No último dia de campanha, estive na garupa da sua moto. Imagine, um verdureiro como eu, que saiu de Divinópolis, na garupa de um presidente como Bolsonaro. Terei orgulho para sempre”, afirmou o parlamentar.

O gesto acontece após semanas de tensão entre Cleitinho e a família Bolsonaro. Como mostrou a coluna EM Minas, publicada no último sábado, o senador vinha sendo cobrado por declarações críticas a Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem disse, em entrevista, que perderia para Lula em 2026. A fala foi interpretada como afronta pelo clã, que reagiu nas redes sociais. Carlos Bolsonaro compartilhou a crítica, curtida também por Eduardo, em tom de desautorização.

A rusga expôs a nova régua do bolsonarismo: mais do que votos ou capital político, a lealdade pessoal ao ex-presidente tornou-se critério central. Até então tratado como aliado próximo e exemplo de uma direita popular, Cleitinho passou a ser colocado de lado após a divergência.

O vídeo na CPAC marca a tentativa do senador de se reposicionar no núcleo duro da direita. Ao resgatar a imagem da campanha de 2022, quando esteve na garupa da moto de Bolsonaro e exaltou sua origem humilde de “verdureiro de Divinópolis”, Cleitinho buscou reconstruir a narrativa de fidelidade pessoal que havia sido abalada.

Com a republicação de Flávio Bolsonaro, o gesto ganha peso político. Se a reação dos demais integrantes do clã permanece incerta, o movimento do senador é visto nos bastidores como um recuo estratégico, numa disputa em que a penitência pública parece ter se tornado parte do rito da lealdade.