CPMI do INSS: Zé Trovão e Carlos Viana divergem sobre papel de piloto em investigação

"Um piloto de avião não pode ser criminalizado. Ele não questiona quem embarca, apenas cumpre seu trabalho", argumentou parlamentar - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A reunião da CPMI do INSS desta terça-feira (28/10) registrou seu primeiro desentendimento. O deputado Zé Trovão (PL-SC) e o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão mista, debateram sobre a relevância do depoimento do piloto Henrique Traugott Binder Galvão, ouvido como testemunha nas investigações sobre fraudes contra aposentados e pensionistas.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a sessão, Zé Trovão criticou a convocação de Galvão, argumentando que o piloto não poderia ser responsabilizado por eventuais crimes ligados aos passageiros que transportou. “Um piloto de avião não pode ser criminalizado. Ele não questiona quem embarca, apenas cumpre seu trabalho. Acredito até que o senhor pode ter levado malas e malas de dinheiro sem saber, mas não pode ser acusado de de ter cometido nenhum crime”, argumentou o parlamentar. Segundo o bolsonarista, Henrique é “apenas um piloto” e não tem muito o que colaborar com a investigação.

Ainda na opinião do político catarinense, a comissão deveria concentrar esforços em ouvir pessoas diretamente ligadas às fraudes e aos desvios de recursos. “Estamos perdendo tempo. Precisamos quebrar sigilos e ouvir quem realmente desviou milhões”, apontou.

A fala foi rebatida por Carlos Viana, que defendeu a importância do depoimento do piloto para a apuração dos fatos. Segundo ele, em investigações complexas, até as informações aparentemente pequenas podem se revelar decisivas. “Às vezes, um detalhe que parece ‘perdi meu tempo’ é justamente a chave para entender toda a trama. O depoimento do senhor Henrique pode nos embasar nos próximos passos”, reforçou o senador.

Viana destacou ainda que o trabalho da CPMI exige paciência e método. “A investigação é um exercício de construção.[…] A Polícia Federal já nos deu a direção, agora caminhar, fazer a nossa investigação, é o que nós estamos fazendo com ele aqui ”, insistiu.

Leia também: Relator da CPMI do INSS vai convocar senador e deputado para depor

O clima entre os parlamentares expôs a diferença de visão dentro da própria comissão. Enquanto parte dos membros cobra celeridade e foco nos principais suspeitos, outros defendem a necessidade de ouvir todas as pontas da rede de relações que sustentou o esquema de desvio de recursos do INSS.

A oitiva de Henrique Galvão, que negou conhecer os envolvidos e afirmou nunca ter transportado dinheiro, segue para reta final sem nenhuma desdobramento que o ligue diretamente aos envolvidos. Logo mais será ouvido o empresário Domingos Sávio de Castro.

Acompanhe:

Saiba Mais Política CPMI ouve empresário e piloto ligados ao "Careca do INSS"; acompanhe

CPMI ouve empresário e piloto ligados ao "Careca do INSS"; acompanhe Política Recursos de Bolsonaro devem começar a ser julgados em 7 de novembro

Recursos de Bolsonaro devem começar a ser julgados em 7 de novembro Política Defesa de Paulo Sérgio diz que STF errou no somatório das penas e pede absolvição de general

Defesa de Paulo Sérgio diz que STF errou no somatório das penas e pede absolvição de general Política Defesa diz que multa de R$ 126 mil deixaria general Heleno em 'situação de miséria'

Defesa diz que multa de R$ 126 mil deixaria general Heleno em 'situação de miséria' Política CPMI do INSS: parlamentares entram na mira da comissão

CPMI do INSS: parlamentares entram na mira da comissão Política CPMI do INSS: parlamentares entram na mira da comissão