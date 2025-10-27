Relator da CPMI do INSS vai convocar senador e deputado para depor

Deputado afirma que a convocação dos parlamentares tem "caráter esclarecedor" e reforça que o trabalho da CPMI é "amplo e imparcial" - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), afirmou ao Correio, nesta segunda-feira (27/10), que vai pedir a convocação do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e do deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) para prestar depoimento à comissão. Nomes ligados ao gabinete do senador maranhense foram citados nas investigações sobre os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social.



Durante a oitiva do ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães, Gaspar disse que a convocação dos parlamentares tem “caráter esclarecedor” e reforçou que o trabalho da CPMI é “amplo e imparcial”. “Nosso foco principal é esclarecer fatos e apontar responsabilidades, se houver, independentemente de quem seja”, afirmou o relator.

O deputado também declarou ao Correio que o deputado Kim Kataguiri (União-SP) já apresentou o requerimento de convocação dos dois parlamentares. “Minha condição de relator exige uma investigação ampla e imparcial. Adotei como linha de trabalho tratar a todos com a mesma isenção e seriedade”, completou Gaspar.

Weverton Rocha e Euclydes Pettersen foram mencionados nas apurações após revelações de que o senador teria dividido um jatinho com o empresário conhecido como “Careca do INSS”, e o deputado teria vendido um avião para uma ONG investigada por envolvimento no esquema. Ambos ainda não se manifestaram oficialmente sobre a possível convocação.