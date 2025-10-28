Após megaoperação no Rio, Gleisi rebate Cláudio Castro e defende PEC da Segurança

"Ficou mais uma vez evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado", disse Gleisi - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira (28/10) que o cenário de violência hoje no Rio de Janeiro, após operação contra o Comando Vermelho, demonstra a urgência para aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que amplia as competências do governo federal.

Em alfinetada ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), Gleisi afirmou ainda que as forças federais precisam participar de ações conjuntas contra o crime organizado, e não apenas fornecer equipamentos. Castro diz ter pedido blindados às Forças Armadas, o que foi negado por não haver operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada.

“Os violentos episódios desta terça-feira no Rio, com dezenas de mortes, inclusive de policiais, bloqueio de rodovias e ameaças à população, ressaltam a urgência do debate e aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional”, escreveu Gleisi nas redes sociais.

“Ficou mais uma vez evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado. E o fortalecimento da Polícia Federal e outras forças federais no planejamento e na execução das ações conjuntas, não apenas fornecendo armas, equipamentos e tropas para operações decididas isoladamente por governos locais”, acrescentou.

A megaoperação deflagrada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho na manhã de hoje já deixou, até o momento, 64 mortes, sendo a operação mais letal da história do estado. Em retaliação, grupos criminosos fecharam ruas por toda a cidade e criaram um cenário de caos.

A operação causou conflito entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal. Castro diz ter pedido apoio às Forças Armadas com o fornecimento de blindados. Porém, os veículos só podem ser acionados caso haja uma GLO decretada, o que não foi pedido por Castro. A ação do governo fluminense está sendo criticada pela desorganização.

Desorganização

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, após as falas do governador, disse ter atendido a todos os pedidos do estado para reforçar a segurança com uso da Força Nacional.

“Também ficou demonstrada a necessidade de que as ações sejam precedidas de operações de Inteligência, inclusive inteligência financeira, para que obtenham sucesso, como vimos na Operação Carbono Oculto”, disse ainda Gleisi.

“É isso que o governo do presidente Lula propõe na PEC da Segurança Pública: uma grande articulação com os governos estaduais, em que somente o crime sairá perdendo”, acrescentou.

