Após operação, governo autoriza transferência de dez presos para presídios federais

O governo federal autorizou, nesta terça-feira (28/10), a transferência de dez criminosos para presídios federais de segurança máxima que lideram organizações criminosas no Rio de Janeiro. A decisão atende a um pedido do governador Cláudio Castro (PL) — após operação que resultou na morte de 64 pessoas, incluindo quatro policiais, nos complexos do Alemão e da Penha.

Depois de uma reunião de emergência de duas horas no Palácio do Planalto, na noite desta terça, o Planalto informou que enviará os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil) para o Rio de Janeiro na quarta-feira (29/10) para uma reunião emergencial com Cláudio Castro.

Mais cedo, Castro e Lewandowski trocaram farpas em meio à operação. O governador do Rio acusou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de deixar o estado “sozinho” no combate ao crime, e de ter negado pedidos para o fornecimento de veículos blindados das Forças Armadas.

Em resposta, ministros apontaram que o governo não foi informado sobre a operação, e que diversos pedidos de ajuda do Rio de Janeiro foram aceitos desde 2023. As declarações de Cláudio Castro foram interpretadas como uma manobra para culpar o Executivo federal pela crise na capital fluminense.

Ricardo Lewandowski afirmou que não recebeu nenhum pedido de ajuda do governador. "Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro nem hoje, nem ontem, absolutamente nada", disse durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará.

Para a operação contra o Comando Vermelho, foram chamados cerca de 2.500 agentes da força de segurança do estado. Foram cumpridos 100 mandados de prisão. Ao iniciarem os trabalhos, durante a madrugada, os policiais foram recebidos a tiros por traficantes. O caos interrompeu o funcionamento de serviços essenciais em toda a região metropolitana da capital.

