Secretário de Segurança de SP lamenta mortes em megaoperação no RJ

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, lamentou as mortes que ocorreram nesta terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV), no complexo da Penha e do Alemão, ambos localizados na Zona Norte. A declaração foi dada durante a participação na audiência pública que discute o Projeto de Lei 2646/2025, que propõe o endurecimento das penas aplicadas a líderes e integrantes de facções criminosas, que ocorre na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Antes do início de sua fala ele disse que, “infelizmente isso é o que acontece diariamente no Rio”. Derrite afirmou que, quem ousa enfrentar o crime organizado está sujeito a perder suas vidas. “Lamento muito a perda desses heróis. São centenas de milhares de policiais e de militares no Brasil, inconformados com o avanço das organizações criminosas, que para mim são verdadeiras organizações terroristas”, disse.

As mortes ocorreram durante mais uma etapa da Operação Contenção. Cerca de 2.500 agentes da força de segurança do Rio participaram da ação, que cumpriu 100 mandados de prisão. Ao iniciarem os trabalhos, ainda na madrugada, os policiais foram recebidos a tiros, por traficantes.

