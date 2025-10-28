InícioPolítica
Secretário de Segurança de SP lamenta mortes em megaoperação no RJ

Guilherme Derrite está em Brasília defendendo o projeto de lei 2646/2025, que endurece as penas, principalmente para o crime organizado

Em audiência na Câmara, Derrite lamenta 64 mortes em operação contra o crime no Rio - (crédito: Vanilson Oliveira )
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, lamentou as mortes que ocorreram nesta terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV), no complexo da Penha e do Alemão, ambos localizados na Zona Norte. A declaração foi dada durante a participação na audiência pública que discute o Projeto de Lei 2646/2025, que propõe o endurecimento das penas aplicadas a líderes e integrantes de facções criminosas, que ocorre na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Antes do início de sua fala ele disse que, “infelizmente isso é o que acontece diariamente no Rio”. Derrite  afirmou que, quem ousa enfrentar o crime organizado está sujeito a perder suas vidas. “Lamento muito a perda desses heróis. São centenas de milhares de policiais e de militares no Brasil, inconformados com o avanço das organizações criminosas, que para mim são verdadeiras organizações terroristas”, disse. 

As mortes ocorreram durante mais uma etapa da Operação Contenção. Cerca de 2.500 agentes da força de segurança do Rio participaram da ação, que cumpriu 100 mandados de prisão. Ao iniciarem os trabalhos, ainda na madrugada, os policiais foram recebidos a tiros, por traficantes.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 28/10/2025 18:08
