Com Lewandowski, governo envia comitiva ao RJ para reunião de emergência

Após uma reunião de emergência de duas horas no Palácio do Planalto, os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil) informaram que irão para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29/10) para uma reunião emergencial com o governador do estado, Cláudio Castro (PL). O Executivo deve enviar uma comitiva para tratar da Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 64 mortos, incluindo quatro policiais. As informações foram apuradas pelo Correio.

Para a operação contra o Comando Vermelho, foram chamados cerca de 2.500 agentes da força de segurança do estado. Foram cumpridos 100 mandados de prisão. Ao iniciarem os trabalhos, durante a madrugada, os policiais foram recebidos a tiros por traficantes. O caos interrompeu o funcionamento de serviços essenciais em toda a região metropolitana da capital.

Mais cedo, Castro e Lewandowski trocaram farpas em meio à operação. O governador do Rio acusou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de deixar o estado “sozinho” no combate ao crime, e de ter negado pedidos para o fornecimento de veículos blindados das Forças Armadas.

Em resposta, ministros apontaram que o governo não foi informado sobre a operação, e que diversos pedidos de ajuda do Rio de Janeiro foram aceitos desde 2023. As declarações de Cláudio Castro foram interpretadas como uma manobra para culpar o Executivo federal pela crise na capital fluminense.

Ricardo Lewandowski afirmou que não recebeu nenhum pedido de ajuda do governador. "Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro nem hoje, nem ontem, absolutamente nada", disse durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará.