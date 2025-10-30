Van Hattem cobra protagonismo da Câmara em pautas de segurança pública

Para Marcel Van Hattem, a CPI do crime organizado e a CPI do abuso de autoridade "são temas urgentes, que não podem continuar parados" - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) afirmou nesta quinta-feira (30/10) que a Câmara dos Deputados precisa assumir o protagonismo nas discussões sobre segurança pública, especialmente diante da escalada da violência em várias regiões do país. Segundo ele, o tema “domina o Nordeste e preocupa os brasileiros”, sobretudo após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes. “A Câmara não pode se ausentar desse debate”, declarou o parlamentar.

Van Hattem criticou a falta de participação do governo federal nas últimas operações policiais. Ele citou a ausência da Polícia Federal, que, segundo o deputado, foi comunicada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas optou por não atuar na ação.

“Ontem, inclusive, foi revelado que a Polícia Federal foi avisada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, o próprio diretor André Rodrigues disse que preferiu não participar, isso no nosso entendimento é gravíssimo” disse o deputado. O parlamentar também lamentou que o Exército não tenha atendido ao pedido do governo fluminense para o envio de blindados, sob o argumento jurídico de que não havia decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).



O parlamentar também cobrou a instalação de CPIs na Câmara, criticando a gestão do presidente Arthur Lira (PP-AL). Segundo ele, há mais de dois anos e meio nenhuma comissão de inquérito é instaurada. Entre os pedidos pendentes, Van Hattem citou a CPI do crime organizado e a CPI do abuso de autoridade. “São temas urgentes, que não podem continuar parados”, disse.

O deputado ainda mencionou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas, restringiu operações policiais no Rio de Janeiro. Para ele, a medida contribuiu para o fortalecimento do tráfico. “Durante esse período, o crime se organizou e se armou. Agora vemos as consequências”, afirmou.